Eurovision, EBU voterà su presenza di Israele a inizio novembre
I membri dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) si riuniranno a inizio novembre per votare sulla partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest, a seguito delle richieste di boicottaggio da parte di vari Paesi europei. Lo ha annunciato l'organizzazione.
(Keystone-ATS) “Una lettera è stata inviata ai direttori generali di tutti i nostri membri per informarli che una votazione sulla partecipazione all’ESC 2026 si terrà in una riunione straordinaria che si terrà online a inizio novembre”, ha dichiarato l’EBU all’agenzia AFP.