Ex conduttrice di Fox News confermata Procuratore di Washington

Keystone-SDA

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato l'ex giudice e personaggio televisivo Jeanine Pirro alla carica chiave di Procuratore di Washington D.C., diventando l'ultima conduttrice di Fox News ad essere nominata da Donald Trump per una carica di alto livello.

(Keystone-ATS) Pirro è stata nominata con 50 voti contro 45 come Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, dopo una specifica richiesta del Presidente Donald Trump affinché il Senato, a maggioranza repubblicana, si riunisse questo fine settimana per approvare le sue candidature. A maggio, il Presidente, amante della televisione e che ha attinto ampiamente al gruppo dei conduttori dei media conservatori per reclutare membri della sua amministrazione, ha nominato Pirro Procuratore degli Stati Uniti ad interim nella capitale.

L’audace ex procuratrice 74enne di Westchester, New York, è stata descritta dal Presidente Trump come “una classe a sé stante”. Si è fatta un nome presentando diversi programmi televisivi, tra cui “Justice with Judge Jeanine”, andato in onda per 11 anni su Fox News, il canale preferito dai conservatori.

Con la sua carica di Procuratore Generale degli Stati Uniti, una delle più alte del Paese, Pirro si unisce alle fila di altre reclute per posizioni di vertice nelle reti di informazione 24 ore su 24. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha co-condotto “Fox & Friends Weekend”, e il Segretario ai Trasporti Sean Duffy è stato concorrente di un reality e co-conduttore di Fox Business.

Dick Durbin, il principale esponente democratico della Commissione Giustizia del Senato, ha affermato che Pirro “non dovrebbe mai essere un Procuratore Generale degli Stati Uniti permanente”. Durbin ha citato la promozione da parte di Pirro di teorie del complotto sulle elezioni del 2020, perse da Trump contro Joe Biden. È stata anche una delle conduttrici più importanti citate in giudizio per diffamazione intentata dal produttore di macchine per il voto Dominion, che ha portato Fox News a pagare la cifra esorbitante di 787,5 milioni di dollari per chiudere la causa. Pirro è anche autrice di diversi libri a sostegno di Donald Trump.