FC Thun celebra il titolo di campione nonostante pioggia e freddo

Keystone-SDA

I calciatori dell'FC Thun hanno festeggiato nuovamente e massicciamente il loro primo titolo di campioni svizzeri. Migliaia di tifosi hanno sfidato il tempo piovoso e freddo e hanno portato in trionfo la loro squadra.

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(Keystone-ATS) La festa è iniziata nel pomeriggio davanti allo stadio, dove erano pronti due camion scoperti per giocatori e staff. Al ritmo del classico disco “Freed from Desire”, il corteo si è messo in movimento alle 16.15, accompagnato da centinaia di tifosi che hanno percorso a piedi la strada verso il centro città.

Sulla piattaforma aperta di uno dei camion era riunita la prima squadra; tra i giocatori particolarmente festaioli c’erano il capitano Marco Bürki, il difensore Michael Heule e il prestito dello YB Kastriot Imeri. Altri giocatori l’hanno presa più con calma, così come lo staff sul secondo camion con l’allenatore ticinese Mauro Lustrinelli e il presidente del club Andres Gerber.

Per squadra e tifosi si tratta della seconda giornata di festa dopo quella di domenica 3 maggio. Anche in questa occasione la città ha autorizzato una notte libera: le autorità comunali hanno dato il permesso ai vari locali pubblici di tenere aperto fino alle ore piccole.