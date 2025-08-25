The Swiss voice in the world since 1935
FFS: testato collegamento diretto Oberland zurighese – Grigioni

Le Ferrovie federali svizzere (FFS) intendono testare il potenziale di mercato con un collegamento diretto dall'Oberland zurighese a Coira durante i quattro fine settimana di settembre. A tal fine, il collegamento della S15 sarà prolungato due volte al mattino e due volte alla sera fino ai Grigioni. Di norma, questa linea arriva solo fino a Rapperswil (SG).

(Keystone-ATS) Durante la fase di prova, i treni diretti partiranno sabato e domenica alle 6.54 e alle 7.54 da Uster per Coira e da lì torneranno la sera alle 16.23 e alle 17.23, indicano oggi le FFS in una nota. L’obiettivo è quello di verificare il potenziale di un collegamento diretto con una regione turistica come quella dei Grigioni.

Secondo le FFS, circa 200’000 persone residenti nell’Oberland zurighese potrebbero beneficiare di questa offerta. I treni di prova fermeranno anche a Pfäffikon (ZH), Ziegelbrücke (GL/SG), Unterterzen (SG), Sargans (SG), Bad Ragaz (SG) e Landquart (GR).

È già prevista un’altra fase di prova per la prossima stagione invernale. A partire dal cambio di orario del 14 dicembre, fino al 15 marzo saranno offerti collegamenti diretti tutti i fine settimana, ad eccezione di Natale e Capodanno.

Le FFS intendono utilizzare i treni diretti anche la prossima estate. Il terzo test di mercato è previsto dall’inizio di giugno alla fine di settembre.

