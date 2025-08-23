The Swiss voice in the world since 1935
Gantz a Netanyahu: “creare un governo per liberare rapiti”

Keystone-SDA

Benny Gantz, leader del partito centrista Unità Nazionale, ha invitato Benyamin Netanyahu, Yair Lapid e Avigdor Liberman a formare un governo di emergenza. L'esecutivo avrebbe un mandato di sei mesi, con l'obiettivo di ottenere la liberazione degli ostaggi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La proposta prevede che il partito di Gantz si unisca temporaneamente alla coalizione per concentrarsi sul rilascio degli ostaggi e sulla promozione di una legislazione sull’arruolamento degli ultra-ortodossi. “Non voglio salvare Netanyahu, ma gli ostaggi”, ha detto.

“Gli ostaggi sono in pericolo di vita e i nostri fratelli stanno crollando sotto questo peso”, ha dichiarato Gantz in una conferenza stampa citato dal Times of Israel. “Presento un’alternativa responsabile: adottala. Ai miei amici dell’opposizione, sono certo che anche voi desiderate il meglio per il Paese. Proponiamoci di entrare nel governo. Se Netanyahu non sarà d’accordo, allora sapremo di aver fatto tutto il possibile”, ha poi sottolineato citato da Ynet.

Il parlamentare israeliano è già entrato due volte in governi di unità nazionale sotto Netanyahu: una volta durante la pandemia di Covid-19 e di nuovo dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023, prima di lasciare la coalizione a giugno 2024 a causa delle frustrazioni per la gestione della guerra da parte di Netanyahu.

