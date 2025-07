Gaza: Hamas, pronti ad avviare subito negoziati sulla tregua

Al termine delle consultazioni Hamas si è detta pronta ad "avviare immediatamente" negoziati per raggiungere una tregua con Israele nella Striscia di Gaza.

(Keystone-ATS) “Il movimento ha completato le consultazioni interne e con le fazioni e le forze palestinesi sull’ultima proposta dei mediatori per porre fine all’aggressione contro il nostro popolo a Gaza. Il movimento ha inviato una risposta positiva ai fratelli mediatori ed è pienamente pronto ad avviare immediatamente un ciclo di negoziati sul meccanismo per l’attuazione di questo quadro”, ha dichiarato ieri in tarda serata Hamas su X.

Una fonte israeliana ha confermato a Ynet che Israele ha ricevuto il documento, consegnato dai mediatori, e che “ne sono allo studio i dettagli”.

La Jihad Islamica, alleata di Hamas, ha dichiarato di sostenere i piani per i colloqui per una tregua con Israele a Gaza, ma ha chiesto “garanzie” che il processo porti a un cessate il fuoco permanente.

“Abbiamo presentato (ad Hamas) una serie di punti dettagliati sul meccanismo per attuare la proposta dei mediatori e vogliamo ulteriori garanzie per assicurarci (che Israele) non riprenderà le sue aggressioni dopo la liberazione (degli ostaggi)”, ha dichiarato il gruppo in una nota, dopo che Hamas ha indicato di essere pronto per i colloqui.