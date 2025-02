Gene Hackman e la moglie trovati morti in New Mexico

Keystone-SDA

L'attore statunitense premio Oscar Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico. Lo riportano i media internazionali.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Possiamo confermare che Gene Hackman e sua moglie sono stati trovati morti mercoledì pomeriggio nella loro residenza di Sunset Trail. C’è un’indagine in corso”, ha affermato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza.

Nel corso di una carriera durata più di sei decenni, Hackman, 95 anni, ha ricevuto due premi Oscar, due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. La moglie aveva invece 63 anni. La coppia era sposata dal 1991.

Mendoza ha confermato ai media locali la notizia della morte della coppia, insieme al loro cane. Lo sceriffo ha dichiarato che non ci sono state evidenti indicazioni di un atto criminale. Ma non ha fornito la causa del decesso, né ha detto quando i due potrebbero essere morti.

“Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione.”

Hackman ha interpretato più di 100 ruoli, tra cui quello di Lex Luthor nei film di Superman negli anni ’70 e ’80, e ha recitato anche in film di grande successo come La giuria e The Conversation. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2004, quando interpretò Monroe Cole in Welcome to Mooseport.