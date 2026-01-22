Giappone, stop nel riavvio centrale nucleare più grande del mondo

Keystone-SDA

Non è andato come nei piani il riavvio del reattore numero 6 della centrale nucleare giapponese di Kashiwazaki-Kariwa, il più grande impianto nucleare al mondo per capacità installata.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il processo è stato sospeso poche ore dopo l’avvio, a causa di un allarme legato al sistema di controllo delle barre di regolazione.

Lo ha confermato la Tokyo Electric Power Company (Tepco), l’operatore dell’impianto situato nella prefettura di Niigata, a nord-ovest di Tokyo. L’allarme si è attivato alle 00.28 locali, quando era ancora sera in Svizzera, durante le operazioni di estrazione delle barre, fondamentali per modulare la reazione a catena di fissione nucleare.

Nonostante l’interruzione, l’Autorità giapponese per la regolamentazione nucleare (Nra) ha confermato che il reattore rimane stabile e non vi sono anomalie nei livelli di radioattività nell’area circostante il complesso, che ospita in totale sette unità.

Il reattore era stato riattivato ieri poco dopo le 19 raggiungendo la criticità circa 90 minuti dopo, diventando così il primo impianto gestito da Tepco a tornare in funzione a seguito del disastro di Fukushima del 2011. Il riavvio, inizialmente previsto per martedì, era già stato posticipato a seguito di un precedente allarme tecnico rilevato nel fine settimana, poi risolto domenica.