The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Ginevra: trasporti pubblici gratuiti per allarme ozono

Keystone-SDA

Ginevra si prepara a una misura senza precedenti in Svizzera: domani, a causa di un picco di inquinamento da ozono, i trasporti pubblici saranno gratuiti su tutto il territorio cantonale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato in serata il Dipartimento del territorio, che ha anche deciso di vietare l’accesso al centro cittadino ai veicoli con maggiore impatto ambientale.

Le misure, che prevedono anche la limitazione della velocità in autostrada a 80 km/h, resteranno in vigore, con eventuali proroghe, fino alla fine dell’episodio di inquinamento, hanno precisato le autorità.

Dal 2020, il cantone prevede la gratuità dei trasporti il giorno successivo al superamento della soglia di 180 μg/m3 di ozono. Oggi questa condizione è stata ampiamente superata: la stazione di rilevamento di Meyrin (GE) ha registrato quasi 230 μg/m3.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR