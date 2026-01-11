“Gli Stati Uniti non si prendono più la briga di giustificare i loro abusi agli occhi del mondo”

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie, Cilia Flores, arrivano all'eliporto di Wall Street per essere trasferiti al tribunale federale dove sono comparsi lunedì 5 gennaio a New York. KEYSTONE

La cattura da parte degli Stati Uniti del presidente venezuelano Nicolás Maduro segna un punto di rottura per l’ordine mondiale stabilito. Il diritto internazionale appartiene dunque al passato? Le spiegazioni di uno specialista a Ginevra.

“Si tratta di una violazione manifesta del diritto internazionale”, afferma Vincent Chetail, professore al Geneva Graduate Institute. Interrogato sulla cattura, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio a Caracas, del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie da parte dell’esercito americano, l’esperto di diritto internazionale aggiunge: “Si può parlare di un’aggressione armata contraria alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale consuetudinario”.

La Carta dell’ONU, documento fondatore dell’organizzazione multilaterale, vieta il ricorso alla forza salvo che si verifichi una delle tre eccezioni seguenti: lo Stato interessato ne fa richiesta, il Consiglio di sicurezza lo autorizza oppure in caso di legittima difesa. “Chiaramente, nessuna di queste si applica”, stima Chetail.

Il presidente Donald Trump ha giustificato la cattura di Nicolás Maduro affermando di difendersi contro il “narcoterrorismo” che farebbe numerose vittime negli Stati Uniti, dove il dittatore venezuelano – estradato a New York – affronta ora la giustizia.

Argomentazione giuridica assente

Vincent Chetail è professore di diritto internazionale e direttore del Centro per le migrazioni globali presso il Geneva Graduate Institute. Image fournie par la source

“Ciò che è preoccupante è che non solo l’amministrazione Trump non rispetta il diritto internazionale, ma in più non cerca nemmeno di dare una parvenza giuridica alla sua azione”, sottolinea Vincent Chetail. “La nozione di narcoterrorismo è un argomento volto a giustificarsi sul piano della politica interna nazionale. Non esiste nel diritto internazionale, è una pura invenzione”.

Non è la prima volta che gli Stati Uniti violano la Carta delle Nazioni Unite. Le invasioni dell’Afghanistan nel 2001 e dell’Iraq due anni dopo erano anch’esse contrarie al diritto internazionale. E non è nemmeno inedito che il Paese catturi un capo di Stato in carica, come fece nel 1989 con Manuel Noriega, allora alla guida di Panama.

“Finora, gli Stati Uniti avevano sviluppato tutta una serie di argomenti giuridici, come la legittima difesa preventiva, certo contestabili, ma che almeno riflettevano una volontà di giustificarsi, oggi assente”, aggiunge l’esperto.

Verso un mondo incerto

In un editoriale pubblicato dal quotidiano britannico The GuardianCollegamento esterno, l’Alto commissario per i diritti umani dell’ONU, Volker Türk, ha affermato che l’azione militare americana in Venezuela “ha reso tutti gli altri Paesi meno sicuri”. Secondo Türk, “questo evento invia il messaggio che i potenti possono fare ciò che vogliono e indebolisce l’unico meccanismo che abbiamo per impedire una terza guerra mondiale: le Nazioni Unite”.

Per Vincent Chetail, è chiaro che questa operazione “crea un clima di incertezza generalizzato”, che si inserisce nella continuità della dottrina Monroe del 1823 – ribattezzata “Donroe” –, che pone l’America Latina sotto la sfera d’influenza degli Stati Uniti. “Non si possono quindi escludere altre operazioni nella regione”, sostiene.

Ultimamente, Washington ha minacciato di usare la forza contro diversi altri Paesi “dell’emisfero occidentale”, secondo le parole dell’amministrazione Trump, tra cui Colombia e Cuba, ma anche la Groenlandia, provocando vive preoccupazioni in Europa.

>> Maduro incarcerato a New York in attesa di giudizio (TG di RSI, 4.1.2026)

Contenuto esterno

Un’ispirazione per altri Paesi?

“Se gli Stati Uniti, prima potenza mondiale e difensori storici dei valori su cui è stata costruita l’ONU, ignorano il diritto internazionale, allora altri Paesi rischiano di fare lo stesso”, teme Vincent Chetail. “E le conseguenze a lungo termine sono critiche, perché non si potrà più pretendere di opporsi alla conquista armata in altri Paesi quando la si pratica in prima persona”.

Tuttavia, l’esperto rifiuta di affermare che il diritto internazionale non esiste più. “Negli ultimi anni si osserva una messa in discussione di questo diritto, ma è esagerato dire che sia morto. Le violazioni sono sempre più visibili del rispetto delle regole”, afferma.

La Russia potrebbe così sentirsi legittimata ad attaccare l’Ucraina, o addirittura a invadere altri Stati un tempo riuniti nell’Unione Sovietica. La Cina potrebbe essere tentata di impadronirsi di Taiwan.

Reazioni timide in Europa

Di fronte alla cattura di Nicolás Maduro, i Paesi europei hanno, per la maggior parte, adottato una posizione prudente nei confronti degli Stati Uniti. In una dichiarazioneCollegamento esterno sostenuta da tutti i membri tranne l’Ungheria, l’Unione Europea ha invitato lunedì “al rispetto del diritto internazionale”, evitando però di condannare l’intervento americano.

“Se di fronte a una violazione chiara del diritto internazionale l’Europa non è capace di articolare una condanna netta, ciò mostra la debolezza dei Paesi europei, che faticano ad accettare la perdita del loro alleato storico”, analizza Vincent Chetail. Secondo lui, ciò alimenta anche le critiche che, in particolare dalla guerra a Gaza, denunciano i doppi standard applicati dai Governi europei.

Da parte sua, la Svizzera ha invitato su XCollegamento esterno “alla de-escalation, alla moderazione e al rispetto del diritto internazionale, compreso il divieto del ricorso alla forza e il principio del rispetto dell’integrità territoriale”. Questa reazione è stata giudicata troppo timida da una parte della sinistra, che avrebbe preferito una condanna fermaCollegamento esterno.

Per Vincent Chetail, la Svizzera, in quanto Stato ospite dell’ONU e depositario delle Convenzioni di Ginevra, ha “una responsabilità accresciuta” nel far sentire la propria voce, ma “non può, da sola, assumersi la responsabilità di questioni che nemmeno gli Stati europei riescono ad affrontare”. In particolare, in un contesto di guerra commerciale.

Sostegno alle indagini

Il professore al Geneva Graduate Institute ritiene che l’Europa dovrebbe trovare un approccio comune equilibrato che condanni simultaneamente l’aggressione americana e le atrocità commesse dal regime di Maduro. L’ONU ha documentato numerosi casi di esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie e torture in Venezuela, da cui sono fuggite circa otto milioni di persone.

Secondo Vincent Chetail, i Paesi europei dovrebbero anche offrire il loro sostegno alle indagini condotte dalla Corte penale internazionale e dalla Missione di accertamento dei fatti del Consiglio dei diritti umani. “Il mio timore è che non ci sia un vero cambiamento di regime. E che le vittime di Maduro si ritrovino spogliate dei propri diritti, perché la giustizia non sarà stata fatta per le violazioni dei diritti umani”, afferma.

A cura di Virginie Mangin/sj

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

