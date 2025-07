Gli svizzeri preferiscono il contante alle azioni

Keystone-SDA

Meglio le banconote sotto il materasso che gli investimenti in borsa: quando si tratta dei propri soldi, gli svizzeri sono avversi al rischio. A evidenziarlo è un sondaggio confezionato dal servizio di confronto online Moneyland.

(Keystone-ATS) Stando al rilevamento, affidato all’istituto di ricerche di mercato Ipsos e condotto lo scorso aprile, l’approccio degli abitanti della Confederazione rimane piuttosto conservativo. L’82% degli intervistati ha infatti depositato il proprio patrimonio su un conto privato e il 79% su un conto di risparmio. Al terzo posto (68%) si trovano le riserve di contante.

I fondi scambiati in borsa, i cosiddetti ETF, possono generare rendimenti più elevati rispetto ai conti di risparmio, soprattutto nel tempo. Tuttavia, solo il 38% dei partecipanti al sondaggio è interessato. Si tratta in ogni caso di una percentuale superiore al 17% emerso cinque anni fa. Anche gli investimenti in singole azioni, ad esempio di Nestlé o UBS, stanno diventando più popolari.

Nella gestione del denaro si osservano notevoli differenze fra i sessi. Le donne, indipendentemente dalla forma, investono meno degli uomini. Il divario è più significativo nelle modalità più rischiose – ma allo stesso tempo potenzialmente più redditizie – come le azioni o i bitcoin.

Ad esempio, oltre un uomo su due ha investito denaro in singoli titoli, mentre solo una donna su tre lo ha fatto. Ciò potrebbe essere dovuto anche al reddito tendenzialmente più elevato degli uomini: più si hanno soldi a disposizione, più si è propensi ad assumersi dei rischi, dimostra in effetti lo studio, per il quale sono state coinvolte 1500 persone nella Svizzera tedesca e francese.