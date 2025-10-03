The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
GR: l’evacuazione di Brienz durerà ancora diversi mesi

Keystone-SDA

Gli abitanti del villaggio di Brienz/Brinzauls (GR), minacciato da una frana, rimarranno evacuati ancora per diversi mesi, quindi anche durante l'inverno. Secondo le autorità, nelle prossime settimane bisogna essere preparati ad ogni evenienza.

1 minuto

(Keystone-ATS) Forti precipitazioni o frane possono accelerare rapidamente gli 1,2 milioni di metri cubi di materiale roccioso instabile, che a loro volta potrebbero distruggere il villaggio, si legge nel bollettino odierno del Comune di Albula/Alvra. Al momento non vi sono indicazioni di una stabilizzazione della situazione nei prossimi mesi.

Gli abitanti di Brienz sono sfollati già dal novembre 2024. Hanno potuto accedere alle loro abitazioni durante finestre temporali prestabilite. Ciò rimane possibile anche attualmente, ha precisato il Comune.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall'interno che dall'esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

