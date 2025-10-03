The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: l’evacuazione di Brienz durerà ancora diversi mesi

Keystone-SDA

Gli abitanti del villaggio di Brienz/Brinzauls (GR), minacciato da una frana, rimarranno sfollati ancora per diversi mesi, quindi anche durante l'inverno. Secondo le autorità, nelle prossime settimane bisogna essere preparati ad ogni evenienza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Forti precipitazioni o frane possono accelerare rapidamente gli 1,2 milioni di metri cubi di materiale roccioso instabile, che a loro volta potrebbero distruggere il villaggio, si legge nel bollettino odierno del Comune di Albula/Alvra (GR), di cui Brienz è frazione. Al momento non vi sono indicazioni di una stabilizzazione della situazione nei prossimi mesi. Attualmente è in vigore la fase rossa, il che significa che l’accesso al paese e ai suoi dintorni è vietato.

L’ottantina di abitanti di Brienz, sfollati già dal novembre 2024, hanno comunque la possibilità di visitare il villaggio di giorno, viene precisato. Le aziende agricole dovrebbero avere la possibilità di coltivare i terreni intorno a Brienz, scrive il Comune, precisando che non è tuttora possibile dormire in paese.

Orari di accesso accorciati in inverno

Durante l’inverno gli orari di accesso verranno adattati, poiché le giornate diventano più corte. Se la situazione di pericolo lo permette, gli sfollati potranno entrare nel villaggio e le aziende agricole potranno accedere ai terreni in una zona delimitata a partire dal 1° novembre, ogni giorno dalle 9:00 alle 17:00.

Gli esperti del Servizio di allerta precoce di Brienz hanno valutato le precipitazioni e l’evoluzione delle velocità della frana e della “parte superiore del ghiaione” nelle ultime settimane e mesi. I risultati corrispondono alle stime che i geologi avevano già presentato nell’informazione alla popolazione del 13 agosto.

Anche piccoli smottamenti di rocce, come quelli osservati a luglio e agosto, hanno provocato un raddoppio della velocità, si legge ancora nel bollettino. Ciò potrebbe portare al distacco improvviso del ghiaione, che potrebbe trasformarsi in un rapido flusso di detriti.

Nessun indizio di stabilizzazione

Le condizioni per tali processi possono manifestarsi molto rapidamente. “Un’evacuazione ordinata del villaggio non sarebbe più possibile”, si legge nel bollettino. Per questo il Servizio di allerta precoce raccomanda al Comune di proseguire con l’evacuazione in corso.

La revoca di quest’ultima potrà avvenire solo quando la “parte superiore del ghiaione” si sarà stabilizzata in modo duraturo. Al momento non ci sono indicazioni che ciò possa accadere nei prossimi mesi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR