GR: mountainbiker muore dopo una caduta a Lenzerheide

Un ciclista di 54 anni è caduto gravemente sabato su un percorso di freeride a Lenzerheide (GR). È deceduto ieri a causa delle ferite riportate. Polizia e procura stanno indagando sull'incidente.

(Keystone-ATS) Il 54enne stava percorrendo dietro al suo collega la pista di freeride “Primeline”. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è caduto mentre affrontava un salto, si legge in un comunicato odierno.

Due ciclisti lo hanno trovato sul tracciato gravemente ferito e hanno prestato immediatamente i primi soccorsi. Un equipaggio della Rega ha poi continuato a prestare assistenza medica all’infortunato e lo hanno trasportato all’ospedale cantonale a Coira.