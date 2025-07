GR: pannelli informano sulla storia della pietra nazista a Coira

La città di Coira ha eretto quattro pannelli informativi accanto al monumento nazista nel cimitero Daleu. L'obiettivo è di collocare la tomba risalente al 1938 in un contesto storico. Il blocco di granito faceva parte dei culti della morte guidati da Hilter.

(Keystone-ATS) Le tavole sono destinate a far luce sui vari aspetti della storia del monumento alla memoria dei soldati caduti, ha scritto la città di Coira oggi in un comunicato stampa. Si parte dalla creazione, passando al contesto politico e storico, alle iscrizioni e infine al ruolo della Commissione tedesca per i cimiteri di guerra.

L’organizzazione era stata fondata nel 1919 per prendersi cura delle tombe dei soldati tedeschi e si occupava anche di quelle dei militi caduti all’estero. I soldati morti nei Grigioni durante la Prima guerra mondiale sono sepolti sotto il monumento di 13 tonnellate nel cimitero Daleu a Coira.

Ampio dibattito sul giusto approccio

La storia del monumento è tornata di attualità nel 2023 a seguito di un servizio della radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF.

Poco dopo la consigliera comunale di Coira, Angela Carigiet Fitzgerald (PS), ha inoltrato un’interpellanza e ha dato così il via alla discussione politica sul futuro della lapide. Sul tavolo c’erano diverse opzioni: lasciarla così com’era, rimuoverla, contrassegnarla come monumento antinazista o installare pannelli informativi aggiuntivi. Dopo un intenso dibattito, il consiglio comunale ha deciso per quest’ultima opzione.

Il legislativo cittadino è stato poi incaricato di far analizzare in modo approfondito la storia del monumento nazista. I risultati del rapporto di ricerca sulla storia del fascismo e del nazionalsocialismo nei Grigioni sono stati incorporati nella progettazione dei pannelli informativi. L’obiettivo era rendere visibile la storia e consentire così di esaminare in modo critico il passato.