GR: Poschiavo, frontale tra moto e bicicletta sul Passo del Bernina

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Ieri pomeriggio, sul versante sud del Passo del Bernina nei pressi de La Motta, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una moto e una bicicletta. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.00, quando un motociclista di 33 anni stava salendo da Poschiavo verso l’Ospizio del Bernina. All’altezza di La Motta, durante un tentativo di sorpasso di un’autovettura, il motociclista si è scontrato frontalmente con un ciclista di 22 anni che scendeva sulla strada del passo.

L’impatto violento ha sbalzato il ciclista dall’altra parte della carreggiata, facendolo fermare ad una cinquantina di metri nella scarpata sottostante. Anche il motociclista è caduto, ma è rimasto sulla carreggiata.

Entrambi i feriti sono stati prontamente soccorsi. Il ciclista, in condizioni critiche, ha dovuto essere rianimato e successivamente elitrasportato all’Ospedale Civico di Lugano. Il motociclista, con ferite meno gravi, è stato invece trasportato in ambulanza all’Ospedale di Samedan. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.