GR: un nuovo mezzo didattico per l’insegnamento musicale

Il Governo grigionese ha approvato l'elaborazione di un nuovo mezzo didattico in italiano e romancio per l'insegnamento musicale nel grado elementare. I costi del progetto ammontano a 750'000 franchi, scrive oggi l'esecutivo cantonale in un comunicato.

(Keystone-ATS) Quale elemento centrale del testo didattico «Musica», i quaderni di lavoro sono organizzati con una struttura a doppia pagina. Ogni quaderno copre due anni scolastici e comprende 20 unità didattiche, ognuna delle quali contiene idee per due fino a sei lezioni e può essere collegata, completata o sostituita con materiale supplementare. I temi dei quaderni di lavoro sono strutturati in modo tale da consentire un insegnamento pluriclasse.

In totale sono previsti tre quaderni in tutti gli idiomi romanci e in italiano, che accompagneranno scolari e insegnanti durante i sei anni di scuola elementare. In Rumantsch Grischun saranno pubblicati quaderni solo a partire dalla terza elementare. In aggiunta ai quaderni di lavoro verrà creato un sito web a disposizione degli insegnanti quale aiuto per l’orientamento e per il salvataggio del materiale.