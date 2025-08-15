The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Gran San Bernardo: chiusure notturne per tunnel e passo

cartello stradale
Keystone-SDA

Il Gran San Bernardo - sia il traforo che il passo - sarà completamente chiuso al traffico di transito per un totale di nove notti nelle prossime settimane, dalle 23:00 alle 6:00. Lo ha indicato oggi l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A partire dal 18 agosto sono previste diverse chiusure notturne della galleria Les Toules, lungo la strada di accesso al tunnel e al passo. L’intervento servirà a completare la riparazione definitiva della struttura, danneggiata a metà aprile da una valanga.

Da allora il traffico si svolge su una sola corsia a senso unico alternato. Il termine dei lavori è previsto per metà novembre.

Le prime chiusure notturne avverranno tra il 25 e il 29 agosto. Previsti anche tempi di attesa fino a 15 minuti tra le 20:00 e le 23:00.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR