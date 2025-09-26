The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
I credenti continuano a lasciare le Chiese, ma meno che nel 2023

Lo scorso anno il numero di persone uscite dalla Chiesa cattolica è diminuito rispetto al 2023, quando la pubblicazione di un rapporto sugli abusi sessuali in ambito religioso aveva provocato una partenza di massa. Anche la Chiesa riformata ha subito meno abbandoni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Come annuncia l’istituto svizzero di sociologia pastorale (SPI) in un comunicato odierno, nel 2024 36’782 persone hanno disdetto la loro adesione alla Chiesa cattolica, il 46% in meno rispetto all’anno precedente, quando erano state 67’497. Malgrado il rallentamento del calo, il numero di partenze resta piuttosto alto, segnala l’istituto con sede a San Gallo.

Nel confronto pluriennale si riscontra infatti “una tendenza all’abbandono in lenta ascesa”, si legge nella nota.

I membri della Chiesa in Svizzera sono ora 2,73 milioni, una cifra in diminuzione, a causa, oltre che delle dimissioni, di una quantità superiore di decessi rispetto a nascite e battesimi. Per questo motivo la tendenza al ribasso è destinata a proseguire anche nei prossimi anni.

-18% di partenze presso gli Evangelici riformati

Anche la Chiesa evangelica riformata ha vissuto una riduzione degli abbandoni, ma del 18%, 32’561, contro i 39’517 del 2023. Attualmente i suoi membri sono 1,78 milioni.

In entrambe le Chiese sono diminuiti anche i matrimoni e i battesimi celebrati nel 2024.

