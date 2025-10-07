The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Il “New York Times” incorona la Vigezzina-Centovalli

Keystone-SDA

Il "New York Times" incorona la Vigezzina-Centovalli: la ferrovia che collega Locarno con Domodossola è stata indicata dal prestigioso quotidiano come una delle cinque migliori esperienze autunnali di viaggio su binari in Europa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’articolo è stato pubblicato nei giorni scorsi sull’edizione online, consultata ogni giorno da oltre 11 milioni di abbonati.

“Per me – commenta Matteo Corti, direttore generale della Società subalpina imprese ferroviarie (SSIF) che gestisce la tratta italiana della ferrovia – è motivo d’orgoglio poter annoverare questa ennesima conferma della qualità della nostra offerta, che sta consolidando la fama internazionale della Ferrovia.”

“Il periodo autunnale è ormai un volano eccezionale per la tratta, che percorriamo 365 giorni all’anno: proprio la stagionalità è uno dei nostri punti di forza e percorrere questo viaggio lento su binari in periodi dell’anno differenti permette di apprezzare tanto la mutevolezza della cornice naturale, quanto l’offerta turistica, culturale e di eventi dei territori che attraversiamo”.

L’autore del reportage è il giornalista Palko Karasz.

