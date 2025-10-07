Il governo danese vuole vietare i social network sotto i 15 anni

Keystone-SDA

La Danimarca vuole vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni, ha annunciato la prima ministra Mette Frederiksen.

(Keystone-ATS) “Il governo proporrà di vietare diversi social network ai bambini e ai giovani di età inferiore ai 15 anni”, ha detto Frederiksen durante il suo discorso all’apertura della sessione parlamentare. Nel disegno di legge che sarà presentato prossimamente i genitori avranno la possibilità di autorizzare i propri figli a utilizzarli a partire dai 13 anni.

“I cellulari e i social network rubano l’infanzia ai nostri figli”, ha insistito la premier, sostenendo che il 60% dei ragazzi danesi tra gli 11 e i 19 anni preferisce restare a casa piuttosto che uscire con gli amici nel tempo libero. Le modalità di controllo di questo divieto non sono state ancora specificate.

A livello internazionale, l’Australia è stato uno dei paesi Pionieri nella regolamentazione di Internet: alla fine del 2024 il suo Parlamento ha approvato una legge che vieta l’accesso ai social network come TikTok, X, Facebook e Instagram ai minori di 16 anni.

A giugno, la Grecia ha proposto di fissare un’età minima per l’accesso a Internet a livello dell’intera Ue, al di sotto della quale i bambini non potrebbero accedere ai social network senza il consenso dei genitori.