Ecco perché i contadini colorano le patate destinate al foraggio

Per evitare la rivendita di patate per le quali si è già ricevuto un indennizzo poiché in eccedenza, bisogna trattarle con un colorante. SRF

Il raccolto di patate è stato troppo abbondante quest'anno: invece di finire nei piatti, molti tuberi finiscono in pasto alle mucche – con un colorante e un indennizzo.

4 minuti

Nella stalla dell’agricoltore Andreas Schwab, a Walperswil, nel Canton Berna, ci sono tre grandi rimorchi pieni fino all’orlo di patate.

È stato un anno molto buono per le patate: temperature miti e piogge al momento giusto hanno offerto condizioni ideali ai tuberi. “Come contadino, la prima reazione è di gioia quando qualcosa riesce bene”, afferma Schwab.

Ma il buon raccolto ha anche un rovescio della medaglia: Schwab si ritrova con tonnellate di patate invendute. Infatti, con la cooperativa Inoverde ha un contratto di consegna per 200 tonnellate.

I rimochi di Andreas Schwab sono stracolmi. Il 2025 è stato un anno eccezionale per le patate in Svizzera. SRF

40 tonnellate di patate in eccesso – ecco le conseguenze

Dal terreno, però, ha estratto circa 240 tonnellate. Le patate in eccedenza finiscono soprattutto nella mangiatoia delle sue mucche e di quelle di un collega nel Giura.

“Mi dispiace”, ammette. Ma aggiunge: “È la seconda migliore soluzione”. La prima sarebbe che le patate venissero mangiate dalle persone. Tuttavia, anche in un anno eccezionale in Svizzera non si consumano improvvisamente più rösti, patatine fritte o patate lesse.

Il grafico successivo raffigura la quantità di patate raccolte ogni anno in Svizzera:

Raccolta annuale di patate in Svizzera, in tonnellate. Le cifre del 2025 sono una stima. Quelle: kartoffel.ch

Anche se le patate vengono destinate a nutrire le mucche, Schwab riceve comunque un compenso: circa 20 franchi per 100 chilogrammi di patate. È meno della metà di quanto otterrebbe normalmente sul mercato.

Professione: controllore di patate

Prima, però, le patate devono essere controllate – esattamente come se fossero destinate al consumo umano. Il controllo spetta a Hans Aeschbacher, incaricato dalla ditta Qualiservice come ispettore neutrale. Il suo compito è determinare la percentuale di patate adatte al foraggio.

Per farlo, sale su uno dei tre rimorchi, riempie un cestino di plastica con 10 chilogrammi di patate e le prepara su un tavolo. Le patate di Schwab hanno una percentuale da consumo del 99%. Ciò significa che l’indennizzo sarà quasi completo: 20 franchi per 100 chilogrammi.

Un fondo di solidarietà come ancora di salvezza

Il denaro proviene da un fondo di solidarietà. “È una soluzione unica in Svizzera, se non addirittura in Europa o nel mondo”, afferma Niklaus Ramseyer, presidente dell’Associazione svizzera dei produttori di patate. Chi produce, trasforma o commercia patate versa un contributo al fondo.

Anche se le patate finiscono nella mangiatoia, Hans Aeschbacher le controlla. La qualità determina l’indennizzo per il contadino. SRF

Gli importi vengono fissati ogni anno. Nel 2025, i produttori pagano 25 centesimi per 100 chilogrammi di patate, mentre le aziende commerciali e industriali versano 5 centesimi. Il fondo è gestito dall’Associazione svizzera dei produttori di patate insieme all’organizzazione di settore Swisspatat. Il versamento è volontario, ma quasi tutti partecipano, spiega Ramseyer.

Colorante contro le frodi

Prima di ricevere il denaro dal fondo, Schwab deve colorare le patate. “Lo chiediamo per evitare frodi”, spiega il controllore Hans Aeschbacher. In passato è già successo che aziende rivendessero le patate già indennizzate.

Schwab sale quindi su uno dei rimorchi con una scala e versa colorante alimentare arancione sulle patate. “È un peccato coprire di colore patate di ottima qualità e darle agli animali”, dice. Ma aggiunge: “La parte migliore del raccolto è stata venduta. In questo senso, è comunque un buon anno per le patate”.

Quando si riceve denaro dal fondo? Il fondo interviene in due casi: quando il raccolto è scarso o, come quest’anno, quando ci sono troppe patate. “Serve a evitare che i produttori abbandonino la coltivazione”, spiega Ramseyer. Non si diventa ricchi con questa indennità: la vendita deve restare più interessante.

