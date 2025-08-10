The Swiss voice in the world since 1935

Il monito del Papa a leader, il mondo rifiuta la guerra

Keystone-SDA

A una settimana dal grande evento che ha radunato a Roma oltre un milione di giovani per il loro Giubileo, papa Leone è tornato a chiedere che la comunità internazionale operi concretamente in favore del desiderio universale di pace.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre”, ha detto all’Angelus affacciandosi in una assolata piazza San Pietro colma comunque di pellegrini con le bandiere dei più diversi Paesi del mondo.

“L’80esimo anniversario dei bombardamenti a Hiroshima e Nagasaki – ha continuato Leone – ha risvegliato in tutto il mondo il doveroso rifiuto della guerra come via per la risoluzione dei conflitti, quanti prendono le decisioni tengano sempre presenti le loro responsabilità per le conseguenze delle loro scelte sulle popolazioni, non ignorino le necessità dei più deboli e il desiderio universale di pace”.

Più nel merito, papa Prevost è entrato sulla vicenda caucasica con l’accordo siglato alla Casa Bianca a Washington, tra Armenia e Azerbaijan che potrebbe porre fine a decenni di ostilità: “Mi congratulo con l’Armenia e l’Azerbaijan che hanno raggiunto la firma della dichiarazione congiunta di pace – ha affermato -, auspico che questo evento possa contribuire a una pace stabile e duratura nel Caucaso meridionale”.

La preoccupazione di papa Prevost torna subito dopo per Haiti: “La situazione della popolazione è sempre più disperata – ha denunciato -: si susseguono notizie di omicidi, violenze di ogni genere, tratta di esseri umani, esili forzati e sequestri. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché tutti gli ostaggi siano liberati immediatamente e chiedo il sostegno concreto della comunità internazionale per creare le condizioni sociali e istituzionali che permettano agli haitiani di vivere in pace”.

Leone non ha fatto riferimenti espliciti all’Ucraina per la quale pure ha più volte offerto il Vaticano come sede neutra “affinché i nemici possano incontrarsi”, né su Gaza dove anche la piccolissima comunità cattolica, ridotta ora a 450 membri asserragliati dentro la parrocchia della Sacra Famiglia, potrebbe finire nel mirino dei nuovi piani di occupazione.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
8 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR