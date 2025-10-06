Il Nobel per la Medicina a tre immunologi

Il Premio Nobel per la Medicina va quest'anno a Mary Brunkow, Fred Ramsdell (entrambi degli Stati Uniti) e Shimon Sakaguchi (Giappone) per "le loro scoperte relative alla tolleranza immunitaria periferica", meccanismo all'origine di malattie autoimmuni.

(Keystone-ATS) L’annuncio è stato dato oggi a Stoccolma dal Segretario Generale dell’Assemblea Nobel, Thomas Perlmann.

Il loro contributo maggiore è stato identificare le cellule T regolatrici, che agiscono come sentinelle tenendo a bada le cellule immunitarie, impedendo loro di aggredire l’organismo al quale appartengono. “Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario”, ha detto il presidente del Comitato Nonel Olle Kämpe. La scoperta, ha aggiunto, permette di comprendere ” perché non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni”.

Mary E. Brunkow, nata nel 1961, ha in curriculum un dottorato di ricerca alla Princeton University, ed è oggi Senior Program Manager all’Institute for Systems Biology (ISB) di Seattle. Fred Ramsdell, classe 1960, ha un dottorato di ricerca all’università della California di Los Angeles, ed è Scientific Advisor della società biotech Sonoma Biotherapeutics di San Francisco.

Il più anziano del trio è Shimon Sakaguchi. Nato nel 1951 in Giappone, ha conseguito laurea in Medicina e il dottorato di ricerca all’università di Kyoto ed è professore emerito all’Immunology Frontier Research Center dell’università di Osaka.

Contributo svizzero

In una nota, il Politecnico federale di Zurigo ha ricordato oggi che l’ISB, l’istituto di ricerca indipendente presso il quale lavora la ricercatrice Mary Brunkov è stato cofondato dal biologo svizzero Rudolf Aebersold, professore emerito dell’ETH e uno dei pionieri della biologia dei sistemi. Questo campo di studio analizza e considera gli organismi viventi come veri e propri sistemi e si concentra sulle interazioni tra molecole, cellule e organi.

Il premio Nobel per la medicina è accompagnato da una ricompensa di 11 milioni di corone svedesi, pari a circa 935’000 franchi. Quello andato al trio di immunologi è il 116° Nobel per la Fisiologia o la Medicina assegnato dal 1901.