In Pakistan sale a almeno 307 morti il bilancio dei nubifragi

Keystone-SDA

In Pakistan è salito ad almeno 307 morti accertati, i cui corpi sono stati estratti dal fango e dall'acqua, il bilancio provvisorio dei nubifragi monsonici.

(Keystone-ATS) Il maltempo ha colpito ieri la provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), che confina con l’Afghanistan. Il bilancio dei feriti è di 43, secondo quanto dichiarato dalle autorità provinciali.

L’Autorità per la Gestione dei Disastri del Khyber Pakhtunkhwa (Pdma) ha riferito che il distretto di Buner è stato il più colpito, con 184 vittime. Almeno 36 persone sono morte nello Shangla, 23 a Mansehra, 22 nello Swat e 21 a Bajaur, mentre il resto delle vittime si è verificato in altre parti della provincia. Le piogge hanno inoltre danneggiato 74 case nella provincia nelle ultime 24 ore.

A livello nazionale, almeno 538 persone sono morte e 768 sono rimaste ferite in incidenti legati alla pioggia dal 26 giugno, secondo l’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri.