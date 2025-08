Interpharma: “un giorno nero per la Svizzera”

Keystone-SDA

Per Interpharma, l'associazione delle imprese farmaceutiche elvetiche, quello odierno è un giorno nero per la Svizzera: i dazi del 39% imposti dagli Stati Uniti minacciano di costituire un enorme danno economico al paese.

1 minuto

(Keystone-ATS) I prodotti farmaceutici sono per il momento esentati, constata l’organizzazione in un comunicato odierno. Ma il governo americano ha anche inviato lettere ieri alle principali aziende del ramo delineando i passi che devono intraprendere per abbassare i prezzi dei medicinali, portandoli al livello tariffario più basso offerto in altre nazioni sviluppate (Most-Favoured-Nation Drug Pricing). Questo, secondo Interpharma, mette a rischio la fornitura globale di farmaci innovativi.

Indipendentemente da ciò che accadrà in futuro, la Svizzera deve concentrarsi con urgenza sul miglioramento delle proprie condizioni quadro, argomenta l’associazione. Sono necessarie riforme complete per garantire la posizione della Confederazione come centro farmaceutico e assicurare il mantenimento degli investimenti nella ricerca nonché nello sviluppo di medicinali innovativi.