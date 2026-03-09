Israele, 50 aerei cargo con 1.000 tonnellate armi da inizio guerra

Dall'inizio dell'operazione 'Ruggito del Leone', ''50 aerei cargo con oltre 1.000 tonnellate di armamenti, equipaggiamento militare e vari tipi di munizioni sono atterrati in Israele", in preparazione "alle fasi successive della campagna''.

(Keystone-ATS) Lo comunica il ministero della Difesa israeliano in una nota, aggiungendo che sono previsti ulteriori trasporti. L’operazione, specifica la nota, è coordinata anche tramite le missioni del ministero negli Stati Uniti e in Germania.