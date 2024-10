Israele: Yahya Sinwar è stato eliminato

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La polizia israeliana, in un comunicato ufficiale, ha confermato che il corpo del capo del movimento islamista Hamas, Yahya Sinwar, è stato identificato sulla base dell’esame dell’arcata dentale. Sono in corso comunque ulteriori test.

Non ci sono dunque più dubbi: Sinwar è stato ucciso oggi in un’operazione dell’esercito israeliano a Gaza.

In precedenza, il canale televisivo israeliano Channel 12 (Keshet 12), come altri media, aveva già annunciato che “tutti i test effettuati indicano che Sinwar “è stato eliminato”.

Operazione non mirava a Sinwar

Le truppe dell’esercito israeliano (Idf) impegnate nell’operazione non avevano come obiettivo Sinwar e non sapevano che potesse trovarsi nell’edificio in cui stavano operando, riporta il quotidiano in linea The Times of Israel nelle prime ricostruzioni dell’accaduto.

Le truppe hanno avvistato diversi combattenti entrare in un edificio in un’operazione iniziata ieri ed è stato ordinato un attacco, provocando il crollo parziale della struttura.

Solo dopo che i soldati israeliani sono arrivati per ispezionare i danni – prosegue il media israeliano – si sono resi conto che “uno dei tre terroristi uccisi somigliava molto a Sinwar”.