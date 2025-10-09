Israele e Hamas firmano prima fase dell’intesa su Gaza

Keystone-SDA

Israele e Hamas firmano l'accordo. "La bozza finale della fase uno è stata sottoscritta questa mattina in Egitto da tutte le parti per il rilascio di tutti gli ostaggi". Lo ha detto la portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian.

(Keystone-ATS) La portavoce del governo israeliano ha spiegato che alle 17 (ora locale, le 16 in Svizzera) si terrà una riunione di gabinetto e un’ora dopo ci sarà la riunione di governo.

“Entro 24 ore dalla riunione del Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore un cessate il fuoco a Gaza. L’IDF si ritirerà sulla linea gialla come indicano le mappe del piano Trump. Dopo 24 ore, inizieranno le 72 ore durante le quali tutti i nostri ostaggi saranno rilasciati e riportati in Israele”.

Sempre stando alla portavoce del governo, l’esercito israeliano manterrà il controllo di circa il 53% del territorio di Gaza.

Dal canto suo Hamas ha dichiarato al canale saudita “Asharq” che “i mediatori annunceranno più tardi oggi la data dell'”ora zero” per l’inizio dell’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri palestinesi e ostaggi israeliani”.

Una fonte del movimento di Hamas ha commentato che “tutte le fazioni palestinesi, compreso il movimento di Fatah, hanno accettato l’accordo firmato questa mattina”. Le fonti hanno chiarito che, una volta entrato in vigore l’accordo, Hamas inizierà a raccogliere gli ostaggi vivi e a consegnarli alla Croce Rossa.