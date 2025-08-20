The Swiss voice in the world since 1935
Italia: aperta camera ardente per Pippo Baudo a Militello

Keystone-SDA

È stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, in Sicilia, la camera ardente per Pippo Baudo. Sono già oltre 200 le persone in fila per rendere omaggio al presentatore scomparso sabato all'età di 89 anni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il feretro è giunto ieri notte nel paese natale dell’autore televisivo, accolto dall’applauso di centinaia di persone che hanno così voluto omaggiare l’illustre concittadino.

Alle 16.00 nella chiesa si svolgeranno i funerali presieduti dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l’omelia.

I funerali saranno trasmessi in diretta dalle 15.30 e fino alle 18.10 dal TG1 della RAI, mentre dalle 15.35 su Retequattro andrà in onda lo speciale “Diario del Giorno – Addio Pippo”, condotto da Monica Bertini, che pure seguirà in diretta i funerali di Pippo Baudo.

