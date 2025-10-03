The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Italia: corsa tra Ferrari e Lamborghini, tre svizzeri denunciati

muso di una lamborghini gialla
I veicoli coinvolti sono stati sequestrati. Keystone-SDA

Una pericolosa gara di velocità tra due Lamborghini e una Ferrari, i cui conducenti avevano deciso di sfidarsi nel traffico dell'autostrada A4 Torino-Milano per dimostrare le loro abilità alla guida.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Protagonisti tre cittadini svizzeri tra i 30 e i 40 anni: per loro è scattata una denuncia e il ritiro della patente.

A interrompere la sfida, dopo un inseguimento, sono state due pattuglie della polizia stradale di Novara, riferisce oggi l’agenzia Ansa. Il fatto risale allo scorso 9 settembre.

Le pattuglie hanno azionato il dispositivo di sicurezza safety car e rallentato il traffico così da poter fermare i conducenti delle tre super car impegnate nella competizione, con al seguito otto altri bolidi. Le auto sono state poste in sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR