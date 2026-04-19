Keller-Sutter definisce sua denuncia “di rilevanza penale”

Keystone-SDA

La consigliera federale Karin Keller-Sutter si è espressa per la prima volta in merito alla denuncia sporta contro ignoti per ingiuria e diffamazione.

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(Keystone-ATS) Alla SRF ha definito il caso “di rilevanza penale” e ha sottolineato l’importanza di difendere “valori e convinzioni”.

Una settimana fa è emerso che il Ministero pubblico bernese ha avviato un’indagine a seguito di una denuncia della consigliera federale, dopo che un utente ha istigato il bot di Intelligenza artificiale Grok a indirizzare insulti sessisti nei suoi confronti sulla piattaforma X.

“Se il cosiddetto mainstream significa essere irrispettosi, non avere più decenza, allora ne prendo atto”, ha aggiunto Keller-Sutter motivando la sua denuncia. “Ma io mi batto per il contrario.”

La procura bernese non è l’unica autorità che sta attualmente conducendo indagini ufficiali contro Grok, la piattaforma X di Elon Musk e la sua società xAI. Anche la Commissione europea ha avviato un procedimento contro il gruppo X.