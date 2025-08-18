Kiev, ‘nella notte 4 missili e 140 droni sull’Ucraina’

Keystone-SDA

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa - a poche ore dagli incontri alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump, il presidente Volodymyr Zelensky ed i leader europei.

1 minuto

(Keystone-ATS) Sul Paese sono stati lanciati quattro missili balistici Iskander-M e 140 droni di vario tipo inclusi i kamikaze Shahed, ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev.

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica un totale di 88 velivoli senza pilota su tutto il territorio nazionale. I missili e i droni russi hanno colpito 25 località nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa e Kiev.