L’ex presidente Bolsonaro arrestato dalla Polizia

Keystone-SDA

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato arrestato all'alba su ordine della Corte suprema in Brasile, su richiesta della Polizia Federale: una misura cautelare per garantire l'ordine pubblico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Bolsonaro, ai domiciliari dal 4 agosto, è stato portato nella Sede centrale della Polizia Federale, dove è trattenuto in una sala di Stato riservata alle alte cariche.

Fermato alle 6, è arrivato alla Sede alle 6.35. La decisione arriva dopo la convocazione da parte del figlio e senatore Flávio Bolsonaro di una veglia pubblica ritenuta dalle autorità un rischio per cittadini ed agenti.

