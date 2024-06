L’imperatore del Giappone Naruhito a Londra in visita di Stato

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) L’imperatore del Giappone Naruhito e sua moglie, l’imperatrice Masako, sono arrivati oggi nel Regno Unito per una visita di Stato dove saranno ricevuti da re Carlo III. Si tratta della seconda visita all’estero della coppia dall’ascesa al trono di Naruhito nel 2019.

L’imperatore, 64 anni, e l’imperatrice, 60 anni, atterrati all’aeroporto di Stansted, inizieranno la loro visita domani e lunedì con impegni privati prima dell’inizio, martedì, del programma ufficiale di tre giorni. Il momento culminante sarà il banchetto di Stato di martedì a Buckingham Palace, che ha fatto ipotizzare la partecipazione della principessa Kate, moglie dell’erede al trono William.

Naruhito visiterà anche il Castello di Windsor e deporrà dei fiori sulla tomba della Regina Elisabetta II, deceduta nel settembre 2022. Con le elezioni parlamentari previste per il 4 luglio, un eventuale incontro con il primo ministro conservatore Rishi Sunak non è ancora stato confermato.

Alla vigilia della sua visita a Londra, Naruhito ha parlato dei suoi ricordi personali con la famiglia reale. Durante i due anni trascorsi all’Università di Oxford, negli anni ’80, fu invitato per qualche giorno al castello di Balmoral, in Scozia. “Ho ricordi molto belli della regina alla guida di un’auto e il suo invito a un barbecue (…), e del principe Filippo, che mi mostrò personalmente (il parco) in una carrozza trainata da cavalli”, ha detto. Carlo, che all’epoca era principe ereditario, aveva anche insegnato all’imperatore Naruhito l’arte della pesca con la mosca, ma “non abbiamo avuto successo”, ha ammesso l’imperatore con un sorriso.

Il 26 giugno, il sovrano nipponico e la moglie visiteranno il Francis Crick Institute, un centro di ricerca biomedica, e poi andranno a Oxford, dove ha studiato anche l’imperatrice Masako, prima di ripartire venerdì.