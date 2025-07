La presidente del Nazionale Maja Riniker è in Ucraina

La presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR/AG) è arrivata oggi in Ucraina per una visita di alcuni giorni.

(Keystone-ATS) È stata ricevuta dal presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk, accolto in Svizzera lo scorso anno, per visitare i progetti di sostegno elvetici.

In occasione dei colloqui di oggi con Stefanchuk e altri rappresentanti del legislativo ucraino – la Verkhovna Rada – la presidente del Nazionale ha ribadito la volontà della Svizzera a impegnarsi per una pace duratura e giusta basata sulla Carta delle Nazioni Unite. La Svizzera continuerà a offrire i suoi buoni uffici per contribuire alla ricerca di una soluzione diplomatica, si legge in un comunicato dei servizi del Parlamento.

Riniker è accompagnata dal consigliere nazionale Laurent Wehrli (PLR, VD), presidente della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale. La delegazione svizzera s’informerà sul posto sui progetti svizzeri che mirano a promuovere la protezione dei civili, l’accesso all’istruzione e il rafforzamento delle strutture locali attraverso le riforme.

Dall’inizio del conflitto a fine maggio, la Confederazione ha già stanziato circa 5,16 miliardi di franchi per sostenere gli ucraini colpiti dalla guerra, sia in Ucraina che in Svizzera. Dal 2025 e il 2036, Berna sosterrà Kiev con altri di 5 miliardi di franchi.

Giovedì e venerdì, Roma ospiterà un’altra conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, alla quale parteciperà anche la Svizzera.

Nel 2024, in occasione della sua visita ufficiale a Berna Stefanchuk aveva invitato l’allora presidente del Consiglio nazionale Eric Nussbaumer a contraccambiare la visita.