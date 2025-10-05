La Siria elegge il primo parlamento post-Assad

The Swiss voice in the world since 1935
La Siria eleggerà oggi i membri del suo primo parlamento post-Assad, in un processo criticato come antidemocratico, con un terzo dei membri nominato dal leader ad interim Ahmed al-Sharaa.

(Keystone-ATS) La formazione dell’assemblea è destinata a consolidare il potere di Sharaa, le cui forze islamiste hanno guidato la coalizione che ha rovesciato il dittatore Bashar al-Assad a dicembre, dopo oltre 13 anni di guerra civile e cinquant’anni di governo della famiglia Assad.

Secondo il comitato organizzatore, oltre 1.500 candidati, di cui solo il 14% donne, si candidano per l’assemblea, che avrà un mandato rinnovabile di 30 mesi. Sharaa nominerà 70 rappresentanti dei 210 membri dell’organismo. Gli altri due terzi saranno selezionati da commissioni locali nominate dalla commissione elettorale, a sua volta nominata da Sharaa.

Tuttavia, la provincia di Sweida, a maggioranza drusa, nel sud della Siria, che ha subito spargimenti di sangue settari a luglio, e il nord-est del Paese, controllato dai curdi, sono per ora esclusi dal processo poiché sono fuori dal controllo di Damasco, e i loro 32 seggi rimarranno vacanti.

Le nuove autorità hanno sciolto il parlamento siriano dopo aver preso il potere. In base a una costituzione provvisoria annunciata a marzo, il parlamento entrante eserciterà le funzioni legislative fino all’adozione di una costituzione permanente e alle nuove elezioni.

Sharaa ha affermato che sarebbe impossibile organizzare elezioni dirette ora, sottolineando l’elevato numero di siriani privi di documenti dopo che milioni di persone sono fuggite all’estero o sono state sfollate all’interno del Paese durante la guerra civile. Circa 6.000 persone stanno partecipando al processo di selezione di oggi. I risultati preliminari dovrebbero essere resi noti al termine delle elezioni, mentre l’elenco definitivo dei nomi sarà annunciato lunedì.

