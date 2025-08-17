Leader europei a Washington con Zelensky

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domani non si recherà da solo a Washington per discutere del colloquio avvenuto fra Donald Trump e Vladimir Putin. Diversi leader europei lo accompagneranno.

(Keystone-ATS) Della partita saranno la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente finlandese Alexander Stubb, riferiscono le rispettive autorità.

Col passare delle ore sono poi arrivate anche le conferme della premier italiana Giorgia Meloni, del Segretario generale della Nato Mark Rutte e del primo ministro britannico Keir Starmer.

“Su richiesta del Presidente Zelensky, domani parteciperò all’incontro con il presidente Trump e altri leader europei alla Casa Bianca”, aveva scritto per prima su X von der Leyen.

“Questo pomeriggio accoglierò Volodymyr Zelensky a Bruxelles. Insieme parteciperemo alla Coalizione dei Volonterosi”, ha aggiunto von der Leyen. La riunione è in programma in videoconferenza oggi alle 15.

Macron “si recherà domani a Washington al fianco del presidente Zelensky e di diversi dirigenti europei per proseguire il lavoro di coordinamento fra gli europei e gli Stati Uniti nell’obiettivo di giungere a una pace giusta e duratura che preservi gli interessi vitali dell’Ucraina e la sicurezza dell’Europa”, riferisce invece una nota dell’Eliseo.