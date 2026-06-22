Livello di pericolo canicola rialzato a 4 in diverse regioni

Livello di pericolo canicola rialzato a 4 in diverse regioni Keystone-SDA

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Il livello di pericolo canicola è stato rialzato da 3 a 4 in diverse regioni svizzere a partire da mezzogiorno. Le regioni dei Tre Laghi, del Vallese centrale e dell'Arco lemanico passano da un pericolo marcato a uno forte, indica MeteoSvizzera.

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(Keystone-ATS) Le regioni di Estavayer-Le-Lac (FR), Cudrefin (VD), Nidau (BE), Ins (BE), della Pianura dell’Orbe (VD), la regione lemanica e il Vallese centrale sono passati al livello 4 da mezzogiorno e fino a sabato alle 20:00. Si uniscono così al nord-ovest della Svizzera (la regione di Basilea e la valle di Delémont, nel Giura), già a questo livello da ieri.

Secondo l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), un pericolo forte (4) significa che per almeno tre giorni consecutivi non si verifica un raffreddamento significativo nemmeno nel corso della notte. Durante questa ondata di caldo sussiste un rischio considerevole di disturbi circolatori e malessere fisico.

Superata la soglia dei 35 gradi

Intanto, la soglia dei 35 gradi è già stata superata oggi in diverse località della Svizzera, in particolare nel nord-ovest e in Vallese. Oggi alle 14.30 sono stati misurati 35,4 gradi a Visp (VS) e a Basilea-Binningen, 35,3 gradi ad Aarau e 35,2 a Gösgen (SO) e a Würelingen (AG), stando a MeteoSvizzera.

Nei prossimi giorni e sino alla fine della settimana la colonnina di mercurio è destinata a restare intorno ai 34-35 gradi in varie regioni della Svizzera.

Sindacati preoccupati per le scuole

Intanto, con le temperature in aumento e di fronte alle allerte canicola in Svizzera, i sindacati del personale docente chiedono misure nazionali. Domandano in particolare l’adattamento delle infrastrutture scolastiche e l’istituzione di protocolli chiari.

Il Sindacato delle insegnanti e degli insegnanti della Svizzera romanda (SER) ritiene che la problematica “richiederebbe una risposta coordinata a livello nazionale”. Le autorità devono anticipare maggiormente e sviluppare veri e propri piani d’azione, ha dichiarato oggi all’agenzia Keystone-ATS David Rey, presidente del SER.

Gli episodi di caldo intenso hanno un impatto diretto sulle condizioni di insegnamento, ha aggiunto. Nonostante l’inventiva del corpo docente, le soluzioni si riducono quando le temperature aumentano. Il sindacato auspica che le infrastrutture scolastiche vengano adattate, in particolare con protezioni solari esterne, l’inverdimento dei cortili e sistemi di ventilazione adeguati negli edifici.

Piano di protezione per il caldo

Dal canto suo, l’Associazione mantello degli insegnanti svizzeri (LCH) In un documento programmatico, il LCH chiede un piano di protezione dal caldo articolato in più livelli. Fino a un limite massimo di 26 gradi negli ambienti interni, le lezioni potrebbero proseguire normalmente. Successivamente, secondo il piano, l’insegnamento dovrebbe essere limitato, l’orario adattato e le lezioni trasferite in locali più freschi. A partire da 30 gradi, sostiene l’associazione, le lezioni dovrebbero essere completamente sospese.

Quest’ultima misura, tuttavia, non è facile da attuare. In Svizzera, infatti, non esiste più il diritto alle vacanze per il caldo. Basilea Città è stato, nel 2003, l’ultimo cantone ad abolirle.