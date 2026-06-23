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Livello di pericolo canicola rialzato a 4 nella Svizzera orientale

tre persone in acqua fotografate dall'alto
Scattano i divieti per caldo e siccità Keystone-SDA

Il livello di pericolo canicola è stato innalzato oggi da 3 a 4 in diverse regioni della Svizzera orientale. Ieri, l'Arco lemanico, il Vallese centrale e la regione dei Tre Laghi erano già passati al rosso, stando alla carta dei pericoli naturali di MeteoSvizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il grado 4 corrisponde a un “pericolo forte”. Concretamente, significa che le temperature superano i 27 gradi per almeno tre giorni consecutivi, senza un significativo raffreddamento notturno. Durante questo periodo sussiste un rischio elevato di disturbi circolatori e malessere fisico, precisa l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Oggi a mezzogiorno, a Beznau (AG) si sono già registrati 32,7 gradi. Nella comune argoviese la produzione della locale centrale nucleare è stata dimezzata da oggi e per una durata di due giorni a causa dell’ondata di calore. Anche in Romandia, la colonnina di mercurio è salita sopra i 30 gradi: a Evionnaz (VS) e Delémont (JU) per esempio si sono misurati 31,4 gradi, a Bière (VD) 31,2.

Secondo MeteoSvizzera, fino a lunedì prossimo sul versante nord, e fino a domenica sul versante sud delle Alpi, si raggiungeranno localmente temperature tra i 34 e i 37 gradi, con valori massimi che potrebbero aumentare leggermente a partire da giovedì. Durante la notte le temperature scenderanno a 16-20 gradi, mentre da giovedì a lunedì si attesteranno tra 18 e 23 gradi. Questo comporterà un ulteriore aumento dello “stress da calore”, avverte la Confederazione.

MeteoSvizzera ricorda inoltre che, a causa dell’effetto “isola di calore”, le temperature notturne nelle aree urbane sono generalmente di alcuni gradi più elevate rispetto a quelle delle zone rurali.

Attualmente una forte siccità colpisce la Svizzera settentrionale, dall’Argovia ai cantoni di Lucerna, Zurigo, Sciaffusa e Turgovia, nonché parti del Canton San Gallo e dell’Appenzello; in misura minore interessa anche la Svizzera centrale e sud-orientale. Nel canton Turgovia, ad esempio, da venerdì è in vigore un divieto parziale di prelievo d’acqua da ruscelli, fiumi e stagni. Oggi anche San Gallo ha limitato il prelievo di acqua dai corsi superficiali.

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