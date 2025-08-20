The Swiss voice in the world since 1935
Malpensa: appicca fuoco e devasta monitor al terminal 1

Keystone-SDA

Momenti di panico questa mattina all'interno dell'aeroporto milanese della Malpensa. Un uomo ha appiccato il fuoco ai cestini della spazzatura nell'area passeggeri al terminal 1 e ha iniziato a prendere a martellate i monitor dei check-in.

(Keystone-ATS) Il responsabile è un giovane originario del Mali, in stato di forte agitazione. Dalle prime informazioni, sarebbe un incensurato in possesso di un permesso di protezione internazionale, che sembra non avesse alcun biglietto con sé. Le cause alla base del gesto sono attualmente in fase di accertamento.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dal personale della sicurezza di Sea, la società che gestisce lo scalo aeroportuale, oltre che da alcuni viaggiatori presenti. È stato poi preso in custodia dalla polizia di frontiera aerea (Polaria). L’africano è accusato di danneggiamento aggravato: è già stato fissato per domani il processo per direttissima a suo carico.

L’incendio ha provocato il fuggi fuggi dei passeggeri spaventati che si trovavano in coda e nei paraggi. I vigili del fuoco, in via precauzionale, hanno fatto evacuare l’area e provveduto alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. L’operatività del terminal è quindi tornata alla normalità. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

