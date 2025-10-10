Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace

Keystone-SDA

Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il premio va a una “coraggiosa e impegnata paladina della pace”, “una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente”. Ha dichiarato il comitato del Nobel leggendo la motivazione dell’assegnazione del premio a Machado.

Machado “riceverà il premio Nobel per la pace per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”, ha affermato il comitato nel suo annuncio.