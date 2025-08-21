The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Media, attacchi Idf su Gaza, 6 palestinesi uccisi dall’alba

Keystone-SDA

Almeno sei palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell'esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi: lo riportano i Servizi di emergenza della Striscia e fonti mediche citate da Al Jazeera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il servizio di emergenza e ambulanza di Gaza riferisce che un palestinese è stato ucciso e almeno altri 15 sono rimasti feriti un attacco israeliano vicino ad un centro di assistenza a nord di Rafah, nel sud del territorio.

Inoltre, fonti mediche dell’ospedale Nasser affermano che almeno cinque palestinesi sono stati uccisi in un attacco dell’Idf con droni a nord-ovest della città di Khan Younis, sempre nel sud di Gaza.

