Media, la Casa Bianca punta a Budapest per il trilaterale

Keystone-SDA

La Casa Bianca sta pianificando un possibile trilaterale fra Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin e Donald Trump a Budapest. Lo riporta Politico citando alcune fonti, sottolineando che il Secret Service si sta preparando per il vertice in Ungheria.

(Keystone-ATS) I preparativi per l’incontro “sono in corso”, si è limitata dal canto suo a dire la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa. “Ci sono molte opzioni che il nostro team per la sicurezza nazionale sta attualmente discutendo con entrambe le parti e forniremo dettagli il prima possibile”, ha dichiarato.

Se, come noto, Francia e Italia spingono per Ginevra, Putin avrebbe invece proposto Mosca come sede di un faccia a faccia con Zelensky, hanno riferito due fonti all’Afp. Il presidente ucraino ha però rifiutato, dicendosi disponibile a un summit in qualsiasi formato bilaterale o trilaterale, ma non nella capitale russa.