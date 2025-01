Mosca, conquistata la città di Kurakhovo nel Donetsk

Keystone-SDA

Le truppe russe hanno preso il controllo della città di Kurakhovo nella regione ucraina di Donetsk. Lo annuncia il ministero della Difesa citato dall'agenzia Ria Novosti.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Le unità del gruppo di truppe Sud hanno liberato completamente la città di Kurakhovo, il più grande insediamento nella parte sud-occidentale del Donbass”, afferma il ministero della Difesa, utilizzando il nome russo della città, che in ucraino è Kurakhove.

Sempre secondo Mosca, le truppe ucraine avevano concentrato 15’000 uomini nel tentativo di mantenere il controllo della città, che è situata nel distretto di Pokrovsk e che prima del conflitto contava oltre 18’000 abitanti. Gli ucraini, afferma ancora il ministero della Difesa russo, hanno perso nella battaglia 12’000 soldati, con una media che negli ultimi due mesi è stata dai 150 ai 180 al giorno.

“La conquista di questo importante hub logistico ha complicato in modo significativo il sostegno logistico e tecnico per le forze armate ucraine in direzione di Donetsk” e ciò consentirà alle forze russe di “aumentare il ritmo” della loro avanzata per conquistare l’intera regione di Donetsk, si afferma ancora in un comunicato.