Vita nelle profondità della Terra

Come è iniziata la vita? Esiste al di fuori della Terra? La ricercatrice Cara Magnabosco sta cercando le risposte, non su altri pianeti, ma nel sottosuolo. In un tunnel all'interno delle Alpi svizzere ha trovato microbi ben adattati a queste particolari condizioni. Alcuni vivono lì da decine di migliaia di anni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 agosto 2022 - 09:00

Michele Andina Realizzatore di film documentari e di animazione, Michele è di Berna e ha studiato cinema all'Università delle arti di Zurigo. È giornalista presso swissinfo.ch dal 2004 ed è particolarmente interessato allo sviluppo di nuovi formati video per i dispositivi mobili, unendo gli stili dell'animazione e del documentario. Christian Raaflaub Giornalista TV, radio e web.

Magnabosco si è appassionata alla microbiologia durante gli studi negli Stati Uniti, in Indiana. Oggi è professore assistente di geobiologia presso il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ). Nel suo lavoro, analizza le condizioni di base necessarie per la vita e i loro limiti in termini di profondità, pressione e temperatura.

Magnabosco collaborerà anche con il Centro per l'origine e la prevalenza della vita, che sarà inaugurato nell'autunno del 2022 e sarà diretto dal premio Nobel svizzero Didier Queloz. Il centro, con sede a Zurigo, coinvolgerà ricerche provenienti da campi molto diversi, come la chimica, la biologia, le geoscienze e l'astrofisica.

Se dovessimo trovare vita su altri pianeti, Magnabosco ritiene che sia più probabile che si tratti di microrganismi piuttosto che di esseri complessi. Nel nostro sistema solare, sappiamo che le superfici della maggior parte dei pianeti sono inabitabili. E della Terra sappiamo che nel sottosuolo vivono più microrganismi che in superficie o negli oceani.

Altri sviluppi Altri sviluppi Nel sottosuolo alla ricerca delle origini della vita Questo contenuto è stato pubblicato il 21 ago 2022 Come ha origine la vita? La giovane professoressa dell'ETHZ Cara Magnabosco cerca la risposta nelle profondità della Terra.