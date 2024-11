No a batterie nella spazzatura, rischio incendi, lanciata campagna

Keystone-SDA

Una batteria smaltita in modo improprio nei rifiuti domestici può incendiarsi causando gravi danni. Lo ricorda oggi Swiss Recycle che ha lanciato una campagna sul tema (rischioincendio.ch).

1 minuto

(Keystone-ATS) Le batterie agli ioni di litio, sostiene Swiss Recycle, sono diventate parte integrante della vita quotidiana: si trovano negli smartphone, nel computer portatili, nelle sigarette elettroniche, in giocattoli, nei cacciaviti a batteria, nelle fotocamere digitali, nelle e-bike e nelle auto elettriche.

Queste batterie se maneggiate in modo improprio “celano un potenziale pericolo”. Ciò vale anche, e forse soprattutto, nella loro eliminazione: non vanno in alcun modo gettate nei rifiuti ma riportate al punto vendita o di raccolta. Se eliminate con la spazzatura domestica c’è il rischio che si incendino – ad esempio nel camion per la nettezza urbana o negli impianti di trattamento dei rifiuti – causando gravi danni.