Nobel per la fisica a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il Premio Nobel per la Fisica va quest’anno a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton per i loro studi sulle reti neurali che hanno gettato le basi per l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale.

Lo ha annunciato martedì l’Accademia reale svedese delle scienze a Stoccolma. L’americano Hopfield e il canadese-britannico Hinton hanno avuto il merito di avere utilizzato gli strumenti della fisica per mettere a punto i metodi che hanno gettato le basi per l’apprendimento delle macchine.

Lavorando in modo indipendente, i due hanno aperto un campo di ricerca nuovo e rivoluzionario, che ha portato a sviluppi importanti, fino a rendere possibili i sistemi di intelligenza artificiale e a rivoluzionare sia la ricerca scientifica, sia la vita quotidiana.

Attualmente computer e robot non sono in grado di pensare, ma grazie alle reti neurali possono imitare alcune funzioni complesse tipiche del cervello umano, come la memoria e l’apprendimento.

Grazie alle ricerche condotte da Hopfield e Hinton si è passati dai tradizionali programmi per i computer, basati su descrizioni chiare e puntuali per generare risultati, all’apprendimento automatico, nel quale il computer apprende per mezzo di esempi e su questa base riesce ad affrontare problemi troppo vaghi e complessi per essere gestiti con istruzioni puntuali. Un esempio è l’interpretazione di un’immagine per identificare gli oggetti in essa contenuti.