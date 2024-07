Novartis in forte crescita nel secondo trimestre

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Fatturato in crescita per Novartis nel secondo trimestre di quest’anno: l’azienda farmaceutica basilese ha generato vendite per 12,5 miliardi di dollari, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente.

L’utile netto è si è attestato a 3,25 miliardi di dollari rispetto ai 2,27 miliardi di un anno fa. Lo ha comunicato oggi Novartis.