The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Oltre 1100 morti provocate dall’ultima ondata di caldo in Spagna

Keystone-SDA

Le ondate di calore che hanno investito la Spagna hanno avuto un impatto devastante: l'ultima, la più lunga, registrata dal 3 al 18 agosto, è stata anche la più letale con 1149 decessi attribuibili alle temperature roventi, che nel sud si sono attestate sui 45° C.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo le stime del Sistema di Monitoraggio della Mortalità quotidiana (MoMo), gestito dal Centro Nazionale di Epidemiologia dell’Istituto di Sanità Carlos III, dall’inizio della stagione estiva si sono registrate 2635 morti attribuibili alle ondate di calore, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il sistema MoMo, pur non potendo stabilire un nesso di causalità definitivo, elabora una stima attendibile dei decessi in eccesso rispetto alle aspettative storiche, incrociando i dati di mortalità giornaliera con quelli delle temperature forniti dall’Agenzia Meteorologica Nazionale spagnola (Aemet).

Il dato più preoccupante riguarda le fasce fragili della popolazione: la quasi totalità delle vittime (2529) era rappresentata da persone con più di 65 anni, in particolare da ultra 75enni, per i quali il caldo record avrebbe aggravato condizioni mediche preesistenti, come malattie respiratorie o cardiopatie.

Tuttavia, il calore ha ucciso anche in modo diretto. Almeno 23 persone sono morte per un colpo di calore, un numero che ha già superato i decessi diretti registrati in estate negli ultimi due anni.

Oltre alle vittime, le temperature torride hanno reso ancora più arduo il lavoro di vigili del fuoco e militari impegnati nelle operazione di spegnimento degli incendi boschivi, che dal 3 agosto sferzano il nord-ovest della Spagna. La tregua climatica, prevista da Aemet da oggi, è attesa con la speranza che un calo delle temperature e l’arrivo di piogge nel versante nord possa alleggerire l’emergenza su tutti i fronti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
12 Mi piace
12 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
6 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marc Leutenegger

Qual è la vostra esperienza in merito alla carenza di alloggi e all’aumento dei prezzi degli immobili?

La Svizzera sta sprofondando in una crisi immobiliare. Come evitarlo? Condividete le vostre idee.

Partecipa alla discussione
57 Mi piace
64 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR